- если номерной знак вовсе отсутствует;
- если номерной знак на авто не совпадает с установленными законом образцами или не проходит по требованиям;
- если номерной знак закреплен в неположенном месте на транспортном средстве;
- если он перевернут или не освещается;
- если знак прикрыт посторонними предметами (даже "прозрачнымы");
- если номера нечитабельны из-за покрытия, которое может препятствовать или усложнять его идентификацию;
- даже если номерной знак просто грязный, так что его нельзя четко идентифицировать с расстояния 20 метров;
- если водителем совершены специальные действия для скрытия букв и цифр на номерном знаке.
За нарушение одного и больше пунктов предусматриваются штрафные санкции. Украинским автомобилистам придется заплатить 1190 гривен.