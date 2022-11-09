  • если номерной знак вовсе отсутствует;
  • если номерной знак на авто не совпадает с установленными законом образцами или не проходит по требованиям;
  • если номерной знак закреплен в неположенном месте на транспортном средстве;
  • если он перевернут или не освещается;
  • если знак прикрыт посторонними предметами (даже "прозрачнымы");
  • если номера нечитабельны из-за покрытия, которое может препятствовать или усложнять его идентификацию;
  • даже если номерной знак просто грязный, так что его нельзя четко идентифицировать с расстояния 20 метров;
  • если водителем совершены специальные действия для скрытия букв и цифр на номерном знаке.

За нарушение одного и больше пунктов предусматриваются штрафные санкции. Украинским автомобилистам придется заплатить 1190 гривен.

 

 