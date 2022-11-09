ВОЙНА В Украине В Украине водителей начнут штрафовать по новым правилам: за что накажут гривной

2022-11-09 20:00

Украинским автомобилистам напомнили внедрении новых правил на дорогах, за нарушение которых грозят солидные штрафы.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Теперь водителям грозят новые штрафы, которые касаются номерных знаков - наказать гривной могут, даже если вы не подозреваете, что ваш номерной знак грязный, из-за чего нечитабельный.

Так, водителей будут наказывать гривной: