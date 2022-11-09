ВОЙНА В Украине В Украине обновили государственный портал по поиску работы: что изменилось

2022-11-09 21:00

В Украине обновили официальный Единый портал вакансий, на котором доступны базы всех крупнейших сайтов по поиску работы. Теперь работодатели и могут регистрировать свои вакансии прямо в персональном кабинете, а для соискателей увеличили количество критериев поиска работы.

В целом государственный агрегатор позволяет искать работу в любых регионах Украины . Об изменениях рассказали в Службе занятости:

добавлен новый критерий поиска "вид занятости" – теперь появилась возможность выбора поиска дистанционной или временной работы, с неполным рабочим днем и т.п.;

ускорена скорость обработки запросов;

усовершенствован механизм поиска – теперь можно осуществлять поиск только по району, а в случае необходимости указывать и громаду;

в краткое описание вакансии добавлена информация о населенном пункте и работодателе;

внесены изменения в оформление и контакты;

работодатели и HR-менеджеры могут подать вакансию через заполнение формы в персональном кабинете на сайте; сразу после модерации вакансии происходит ее размещение на всех информационных ресурсах службы занятости, в частности, на Едином портале вакансий.

Напомним, также в Украине работодатели будут получать компенсации части расходов на оплату труда либо единого социального взноса (ЕСВ) при содействии трудоустройству некоторых категорий украинцев. Это: