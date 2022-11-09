ВОЙНА В Украине В Украине обновили государственный портал по поиску работы: что изменилось

2022-11-09 21:00

 

В Украине обновили официальный Единый портал вакансий, на котором доступны базы всех крупнейших сайтов по поиску работы. Теперь работодатели и могут регистрировать свои вакансии прямо в персональном кабинете, а для соискателей увеличили количество критериев поиска работы.

В целом государственный агрегатор позволяет искать работу в любых регионах Украины . Об изменениях рассказали в Службе занятости:

  • добавлен новый критерий поиска "вид занятости" – теперь появилась возможность выбора поиска дистанционной или временной работы, с неполным рабочим днем и т.п.;
  • ускорена скорость обработки запросов;
  • усовершенствован механизм поиска – теперь можно осуществлять поиск только по району, а в случае необходимости указывать и громаду;
  • в краткое описание вакансии добавлена информация о населенном пункте и работодателе;
  • внесены изменения в оформление и контакты;
  • работодатели и HR-менеджеры могут подать вакансию через заполнение формы в персональном кабинете на сайте; сразу после модерации вакансии происходит ее размещение на всех информационных ресурсах службы занятости, в частности, на Едином портале вакансий.

Напомним, также в Украине работодатели будут получать компенсации части расходов на оплату труда либо единого социального взноса (ЕСВ) при содействии трудоустройству некоторых категорий украинцев. Это:

  • молодежь (на первое рабочее место);
  • участники боевых действий;
  • одинокие родители, родители детей с инвалидностью;
  • лица за 5 лет до достижения пенсионного возраста;
  • лица с инвалидностью;
  • долгосрочные безработные и другие уязвимые категории граждан.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине водителей начнут штрафовать по новым правилам: за что накажут гривной

2022-11-09 20:00

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2022-11-09 09:33

ISW рассказал, от кого зависят действия путина в Украине

2022-11-08 18:00

Чтобы не было причин для отказа: Симмонс объяснила, что Украине нужно выполнить для вступления в НАТО

2022-11-07 17:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Подоляк озвучил цель визита Патрушева в Иран

2022-11-09 22:00

В Украине обновили государственный портал по поиску работы: что изменилось

2022-11-09 21:00

В Украине водителей начнут штрафовать по новым правилам: за что накажут гривной

2022-11-09 20:00

Госдеп назвал условия, при которых роССия может надеяться на переговоры

2022-11-09 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Подоляк озвучил цель визита Патрушева в Иран 2022-11-09 22:00
В Украине обновили государственный портал по поиску работы: что изменилось 2022-11-09 21:00
В Украине водителей начнут штрафовать по новым правилам: за что накажут гривной 2022-11-09 20:00
Госдеп назвал условия, при которых роССия может надеяться на переговоры 2022-11-09 19:30