ВОЙНА В Украине В Минобороны дали прогноз, сколько будет идти зачистка в Херсоне: Украине известны все коллаборанты и предатели

2022-11-12 08:50



Зачистка Херсона, который Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 11 ноября, может занять несколько недель. В городе необходимо провести стабилизационные мероприятия.

В то же время, украинским силам известны все коллаборанты и предатели в деоккупированных населенных пунктах. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, деоккупация любого населенного пункта – это не просто установка там украинского флага. Меры после деоккупации обычно продолжаются неделями – необходимо провести разминирование территорий и "отработать" по коллаборантам и оккупантам.

"Первое, что нужно будет сделать, это разминирование. Поэтому мы обращаемся к людям и в частности к журналистам, которые хотят очень оперативно сообщать информацию: без разрешения находящегося на месте командующего не стоит никуда двигаться. Тем более перед военными. Потому что это очень опасно для жизни", – рассказала Маляр.

Замминистра подчеркнула, что Украина будет привлекать к ответственности людей, добровольно пошедших на сотрудничество с врагом во временно захваченных городах. По ее словам, Украине известны все фамилии предателей и коллаборантов.

"С каждым из них будет проводиться работа по закону. Что касается оккупантов – по ним у нас открываются производства", – сказала Маляр.