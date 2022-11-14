ВОЙНА В Украине Украина должна воспользоваться ошибкой путина и продолжить контрнаступление - ISW

2022-11-14 18:00

Аналитики прогнозируют, что зимой обе стороны вряд ли прекратят боевые действия.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны воспользоваться ошибкой президента РФ Владимира Путина, который "подгоняет" своих военных вести наступление.

Как говорится в свежем докладе аналитиков Института изучения войны (ISW), тот факт, что Путин продолжает подгонять своих генералов к наступлению при существующих обстоятельствах, является серьезной ошибкой с военной точки зрения.

"Это, вероятно, связано с теми психологическими факторами, которые заставили Путина отдать приказ о вторжении, но также и с потребностью Путина продемонстрировать свою жесткость главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Поэтому Путин вряд ли будет стремиться к прекращению огня, если оно не будет сопровождаться значительными украинскими или международными уступками", - считают аналитики.

Поэтому, как отметили аналитики, Украина и ее союзники "должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление в условиях, гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы".

В своем докладе аналитики отметили, что ВСУ продолжают достигать некоторых успехов в Луганской области и, вероятно, смогут достичь больших успехов, если будут подкреплены войсками из западной части Херсонщины.

Россияне, безусловно, также укрепляют свои оборонительные позиции в Луганской области, но ВСУ, тем не менее, продвигаются вперед, и нет оснований прогнозировать, что плохо обученные, плохо оснащенные и с низким моральным духом российские резервисты смогут остановить украинские войска, окрыленные своими победами, в их продвижении.

Поэтому прекращение или длительное замедление боевых действий в течение следующих нескольких месяцев является очень маловероятным. Россияне явно не пытаются создать и укрепить оборонительные позиции по всей линии фронта, а скорее возобновляют наступательные операции в Донецкой области.

Аналитики прогнозируют, что украинцы почти наверняка будут продолжать свои контрнаступательные операции, которые уже ведутся. Обе стороны вряд ли прекратят боевые действия зимой. Боевые действия, скорее всего, усилятся, чем ослабятся со снижением температуры.

В ISW подчеркнули, что любая попытка перемирия или прекращения боевых действий в это время будет в подавляющем большинстве в пользу РФ.

Война в Украине: прогноз на зиму

Экс-командующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что после освобождение Херсона от оккупантов украинские военные смогут наносить удары с HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму.

Глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает в результате выхода на правый берег Днепра на Херсонщине украинские силы обороны получили политические, военные и моральные преимущества.

Российская армия плохо оснащена и плохо подготовлена для войны в зимних условиях, поэтому, по мнению западных аналитиков, россияне будут просить перемирия. Аналитики британского Королевского института объединенных служб, отметили, что Кремлю было бы очень выгодно, чтобы украинское наступление замедлилось, или остановилось до весны, потому что ему нужно время для подготовки новобранцев. При этом аналитики считают, что Кремль не будет отказываться от своих планов по уничтожению Украины. Поэтому, по мнению экспертов, не в интересах Украины отказываться от наступления этой зимой.