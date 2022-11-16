ВОЙНА В Украине СМИ Херсон был центром кампании по ассимиляции граждан, но показал оккупантам первую часть своего названия

2022-11-16 13:35

Оккупанты пытались сломить волю украинцев в Херсоне и сделать из них "руССких", однако они столкнулись с яростным сопротивлением горожан, - об этом пишет The New York Times.

"Херсон был центром амбициозной российской кампании по ассимиляции граждан и искоренению украинской идентичности - цель, которую путин ставил для всей Украины, если бы его вооруженные силы были успешнее", - пишет издание.

Все попытки слепить из местного населения "новых граждан оркостана" оказались безуспешными. Оккупанты не смогли насадить даже свою валюту.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября. Местные жители массово встречали украинских бойцов в центре областного центра, над зданием ОГА водрузили флаг Украины.