ВОЙНА В Украине видео Зеленский о системах NASAMS: Из 10 пусков - 10 попаданий

2022-11-16 19:30

 

Системы противовоздушной обороны NASAMS во время массированной российской ракетной атаки по Украине во вторник сработали стопроцентно – из 10 пусков зафиксировано 10 попаданий.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Хочу поблагодарить всех партнеров, которые помогают защищать небо. В частности, хорошо сработали сегодня у нас системы NASAMS: из десяти пусков - десять попаданий", - отметил глава государства.

Он напомнил, что в общей сложности сбито более 70 ракет и 10 ударных дронов, а запущено Россией было 90 ракет.

"Я благодарю всех наших американских и европейских друзей, кто помогает нам обеспечивать такой результат. Спасибо всем нашим воинам воздушных командований "Південь", "Центр", "Схід", "Захід", а также подразделениям противовоздушной обороны Сухопутных войск. Спасибо всем нашим спасателям, нашим энергетикам, которые будут работать круглосуточно, чтобы восстановить нормальную жизнь для украинцев", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Россия 15 ноября совершила масштабный ракетный обстрел Украины, зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры и жилые дома.

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