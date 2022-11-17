ВОЙНА В Украине В Украине вводят плановые и аварийные отключения света 17 ноября: детали

2022-11-17 16:00

Ситуация в энергосистеме страны сложна.

В четверг, 17 ноября, по всей Украине в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно аварийные отключения.

Об этом сообщают в пресс-службе "Укрэнерго ".

Отмечается, что из-за резкого понижения температуры воздуха возросло потребление электроэнергии в регионах Украины, где удалось возобновить электроснабжение после ракетных ударов 15 ноября. Это, в частности, усложнило и без того непростую ситуацию в энергосистеме Украины. Именно поэтому энергетики вынуждены применить больший объем ограничений.

"Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Как сообщалось, в Киеве утром 17 ноября снова введены экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Напомним, 15 ноября агрессорка Российская Федерация произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны, говорит глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко. Во многих регионах возникли проблемы с электроснабжением. В частности без света оказался Житомир, Харьковская и Хмельницкая области, половина Киева.