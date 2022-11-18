ВОЙНА В Украине Аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться минимум две недели

2022-11-18 19:31

Аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться в течение 2-х следующих недель, — исполнительный директор ДТЭК

Но это при условии, если не будет новых роССийских обстрелов.

"В центральном и северном регионе есть большой дефицит электроэнергии, поэтому есть не только графики почасовых отключений, но и графики аварийных отключений”.

Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме, — сообщает пресс-служба «Укрэнерго». — Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям.