Аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться минимум две недели

Аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться в течение 2-х следующих недель, — исполнительный директор ДТЭК
Но это при условии, если не будет новых роССийских обстрелов.
"В центральном и северном регионе есть большой дефицит электроэнергии, поэтому есть не только графики почасовых отключений, но и графики аварийных отключений”.
Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме, — сообщает пресс-служба «Укрэнерго». — Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям.