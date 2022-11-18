ВОЙНА В Украине документ С 14 декабря украинцы смогут регистрировать авто или получать права онлайн без пластиковых бланков

2022-11-18 22:12

С 14 декабря украинцы смогут регистрировать авто или оформить водительское удостоверение без использования пластиковых бланков.

Соответствующие изменения принял Кабмин. Теперь в Украине будет выбор:

  • Исключительно онлайн с оформлением только электронного варианта документов;
  • Оформление традиционных пластиковых бланков удостоверение водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства (в сервисном центре МВД) .

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Как минимум в ближайшие месяцы рф точно не сможет получить преимущество в воздухе, - британская разведка 2022-11-18 20:34
Аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться минимум две недели 2022-11-18 19:31