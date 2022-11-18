документ С 14 декабря украинцы смогут регистрировать авто или получать права онлайн без пластиковых бланков
2022-11-18 22:12
С 14 декабря украинцы смогут регистрировать авто или оформить водительское удостоверение без использования пластиковых бланков.
Соответствующие изменения принял Кабмин. Теперь в Украине будет выбор:
- Исключительно онлайн с оформлением только электронного варианта документов;
- Оформление традиционных пластиковых бланков удостоверение водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства (в сервисном центре МВД) .