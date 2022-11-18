ВОЙНА В Украине

ВОЙНА В Украине документ С 14 декабря украинцы смогут регистрировать авто или получать права онлайн без пластиковых бланков

2022-11-18 22:12

С 14 декабря украинцы смогут регистрировать авто или оформить водительское удостоверение без использования пластиковых бланков.

Соответствующие изменения принял Кабмин. Теперь в Украине будет выбор: