ВОЙНА В Украине Отключения света могут участиться - Шмыгаль

2022-11-19 20:00

 

Глава правительства заявил, что в случае продолжения атак врага на энергосистему страны, частота отключений вырастет.

Плановые и аварийные отключение электроэнергии в Украине могут стать чаще и дольше, если российские оккупанты продолжат обстрелы объектов энергетической инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, 18 ноября.

"Более тысячи ракет и дронов прилетело в наши подстанции с начала полномасштабной войны. Под огнем оказались все тепловые, гидроэлектростанции и ключевые подстанции, которые передают энергию от генерации к потребителям. Некоторые подстанции были атакованы врагом до восьми раз", - отметил глава правительства.

По его словам, в случае, если обстрелы продолжатся, количество и продолжительность отключений может увеличиться.

"Мы восстанавливаем сразу все, что можем. Но последующие волны вызывают новые разрушения. Соответственно, отключения света - и плановые, и аварийные - могут стать более частыми и длинными", - объяснил Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что в настоящее время в Украине подключено к теплу около 70% домов и социнфраструктуры. 

Кроме того, глава правительства Украины сообщил цели воздушной атаки РФ.

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