ВОЙНА В Украине Во всех регионах Украины сегодня будут применять плановые отключения света – Укрэнерго

2022-11-20 11:00


Сегодня, 20 ноября 2022 года, во всех регионах Украины с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения электроэнергии.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", дополнительные аварийные отключения света не прогнозируются.

"Вчера нам удалось несколько смягчить ограничение потребления. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются забрать у нас рашисты, атакуя ракетами наши энергоообъекты. Это сложно, порой дольше, чем мы ожидали, но мы находим решения, запитываем и держим баланс в энергосистеме", – заявили в компании.

Энергетики отметили, что выдержка и мужество – это то, что должны проявить украинцы этой зимой, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте.

Ситуация с энергетикой в Украине

В октябре и ноябре энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам со стороны российских оккупантов.

19 ноября 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже повреждено около половины энергетической инфраструктуры.

В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что получает доклады по восстановительным работам в энергетике. Сейчас, по его словам, больше всего проблем с электричеством – Киев и область, Одесса и область, Харьков и область.

В то же время Минэнерго 19 ноября заверило, что ситуация с энергоснабжением в стране контролируемая. При этом украинцев призывают помочь энергетикам и уменьшить нагрузку на сеть.

subscriber subscriber

Еще по теме

Отключения света могут участиться - Шмыгаль

2022-11-19 20:00

Если дать возможность путину "взять паузу в войне" будут последствия: Кулеба объяснил в чем опасность

2022-11-19 19:00

Плановые отключения электроэнергии 19 ноября будут введены по всей Украине

2022-11-19 11:00

Аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться минимум две недели

2022-11-18 19:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам рассказали, кто в декабре сможет получить по 1200 гривен

2022-11-20 15:00

москва договорилась с Тегераном о производстве иранских беспилотников на территории рф, - The Washington Post

2022-11-20 14:00

Захватчики пытаются усилить позиции на оккупированных территориях – ISW

2022-11-20 13:00

Украинцам выплатят по 1800 гривен на оплату коммуналки

2022-11-20 12:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам рассказали, кто в декабре сможет получить по 1200 гривен 2022-11-20 15:00
москва договорилась с Тегераном о производстве иранских беспилотников на территории рф, - The Washington Post 2022-11-20 14:00
Захватчики пытаются усилить позиции на оккупированных территориях – ISW 2022-11-20 13:00
Украинцам выплатят по 1800 гривен на оплату коммуналки 2022-11-20 12:00