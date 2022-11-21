ВОЙНА В Украине Подготовка к зиме: страны Евросоюза крайне экономно расходуют газ из подземных хранилищ

2022-11-21 15:37

Страны Европейского союза очень экономно расходуют газ из подземных хранилищ (ПХГ) на фоне возвращения погоды к многолетней норме. Об этом сообщает Интерфакс.

"После очень теплого октября в ноябре погода в Европе на уровне климатической нормы. Предварительно средняя температура за месяц лишь на градус выше показателей ноября прошлого года (при том, что в октябре было жарче на три градуса). Однако при схожих температурных условиях заметен значительно меньший расход газа из хранилищ", – говорится в сообщении.

Начало сезона отбора газа из хранилищ в Европе (14 ноября) в этом году обновлен самый поздний срок за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) с 2011 года. Предыдущий наиболее поздний срок был зафиксирован в 2013 году – тогда резервы начали уменьшаться 4 ноября.

Уровень запасов газа в Европе сейчас составляет 95,17% – это на 9% выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

При этом цены на газ в Европе сейчас держатся на уровне $1173 за тысячу кубометров.

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