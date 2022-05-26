Экономика Германия будет получать газ из США - документ о ежегодных поставках уже подписан

2022-05-26 14:29

Крупный немецкий энергетический концерн RWE подписал меморандум о ежегодных поставках 2,25 млн тонн СПГ (3,1 млрд кубометров) с американской Sempra Infrastructure. 

Документом предусматривается строительство СПГ-терминала Port Arthur в Мексиканском заливе. Стороны продолжат переговоры и финализируют 15-летний контракт.

Грузы немецкий концерн будет забирать из США и направлять в любую точку мира.

Это партнерство будет способствовать диверсификации портфеля поставок газа RWE и Германии и, таким образом, повышению надежности поставок в Европе на долгосрочной основе, – говорится в сообщении, в котором подчеркивается важность достижения независимости от поставок топлива из роССии.

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