Укрпочта возобновила отправку посылок в Херсон. В пресс-службе компании отметили, что также в Херсон уже отправлены журналы и газеты — предоплаченные и для розничной продажи. Кроме того, в город доставили марки военного времени, конверты и открытки.
В частности, будут привозиться заказы из интернет-магазинов и аптек. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Сейчас в городе работает 6 отделений:
Напомним, первые отделения Укрпошты открылись в деоккупированном городе еще 15 ноября, но сначала там только выплачивали пенсии.