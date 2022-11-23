ВОЙНА В Украине Укрпошта возобновила доставку и отправку посылок в Херсон - адреса и индексы отделений

2022-11-23 13:35

Укрпочта возобновила отправку посылок в Херсон. В пресс-службе компании отметили, что также в Херсон уже отправлены журналы и газеты — предоплаченные и для розничной продажи. Кроме того, в город доставили марки военного времени, конверты и открытки.

В частности, будут привозиться заказы из интернет-магазинов и аптек. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сейчас в городе работает 6 отделений:

73002 — ул. Перекопская, 151

73003 — просп. Ушакова, 41

73008 — ул. Черноморская, 64

73020 — ул. Лавренева, 11

73021 — ул. Шенгелия, 4

73039 — просп. 200-летие Херсона, 43

Напомним, первые отделения Укрпошты открылись в деоккупированном городе еще 15 ноября, но сначала там только выплачивали пенсии.