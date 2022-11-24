ВОЙНА В Украине Великобритания впервые передала Украине тяжелые вертолеты

2022-11-24 10:27

Власти Великобритании приняли решение впервые передать вертолеты Украине, а также партию из 10 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на британского министра обороны Бена Уоллеса.

Указано, что речь идет о трех поисково-спасательных вертолетах Sea King и первый из них уже находится в Украине. За последние шесть недель украинские экипажи прошли обучение в Великобритании по полетам и обслуживанию этих машин.

Эти вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получила британские ракеты Brimstone-2. Это модернизированные высокоточные ракеты, дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.