ВОЙНА В Украине видео "Тяжелейшая со времен Второй мировой зима": часть жителей Киева могут эвакуировать, — Кличко

2022-11-23 19:00

 

По словам мэра Киева, российский президент Владимир Путин пытается заставить киевлян бежать с помощью ударов по гражданской инфраструктуре. Но украинцы не умрут и не убегут, как он того хочет.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что жителям столицы стоит подготовиться к худшему из возможных сценариев во время зимних отключений электроэнергии, передает Bild.

Градоначальник пояснил, что столицу может ожидать худшая зима со времен Второй мировой войны, при этом может понадобиться эвакуация части населения столицы. Вместе с тем, киевское руководство пытается не допустить этого.

Кличко обвинил российского президента Владимира Путина в попытке заставить киевлян бежать с помощью ударов по гражданской инфраструктуре.

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