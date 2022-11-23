ВОЙНА В Украине Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута

2022-11-23 19:30

Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины в последствие сегодняшнего российского ракетного удара по Украине было остановлено питание собственных нужд Запорожской АЭС из энергосистемы.

Как отмечают в пресс-службе "Энергоатома", станция перешла в режим полного блэкаута. Все дизель-генераторы – в работе. Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме.

Кроме того, в компании рассказали, что из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС также сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему. Радиационный фон на площадках АЭС и прилегающих территориях не изменился, все показатели в норме.

"Как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена", – заявили в "Энергоатоме".

Российская ракетная атака по Украине 23 ноября

Днем 23 ноября 2022 года российская стратегическая авиация выпустила большое количество ракет по Украине. В результате были попадания в объекты критической инфраструктуры по всей стране.

Все области Украины были переведены на режим экстренных отключений электроэнергии минимум на сутки.

Кроме того, есть жертвы среди гражданских. В частности, в Киеве в результате попадания в жилые дома есть погибшие и раненые. В связи с ракетной атакой поставки воды прекращены во всем Киеве, во многих районах нет света, также зафиксированы проблемы с мобильной связью.