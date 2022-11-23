ВОЙНА В Украине Ракетный удар рф 23 ноября: погибли 6 украинцев, 36 ранены - полиция

2022-11-23 21:00

 

По данным Нацполиции, от ракетных ударов России в среду пострадали 36 украинцев, шестеро - погибли.

Источник: глава НПУ Игорь Клименко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "В целом по Украине на данный моменты мы зафиксировали гибель шести наших граждан и 36 получили ранения.

Это что касается только обеденных обстрелов врагом нашей страны".

Напомним: 23 ноября государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. По данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", ПВО Украины сбила 51 ракету. Также было уничтожено пять дронов-камикадзе.

Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света и воды.

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