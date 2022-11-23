ВОЙНА В Украине Санду об отключении электроэнергии: Россия погрузила Молдову во тьму

2022-11-23 21:30

 

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.

Об этом Санду написала на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"Россия погрузила Молдову во тьму. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые дома и энергетическую инфраструктуру... Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас без света и тепла, который умышленно убивает людей только для того, чтобы держать другие народы в нищете и унижениях. Как бы ни было трудно сейчас, наш единственный путь, будущий путь Молдовы должен быть в направлении свободного мира", - отметила Майя Санду.

23 ноября в некоторых районах Молдовы начались перебои с электроснабжением в связи с очередным массированным ракетным ударом РФ по украинской инфраструктуре.

Читатели сообщили изданию Newsmaker, что свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, еще нескольких городах, в том числе в Приднестровье. 

Санду пообещала, что подачу электроэнергии восстановят. Над этим работают соответствующие государственные учреждения.

subscriber subscriber

Еще по теме

В НАТО похвалили ВСУ и сказали, в чем их преимущество над роССиянами

2022-11-23 22:00

3-4 удара: Данилов рассказал, сколько ракет осталось у роССиян для обстрела Украины

2022-11-23 20:00

фото Как сохранять продукты в условиях длительных отключений света - в КГГА составили инструкцию

2022-11-23 14:31

Угроза радиационной катастрофы. Аналитики ISW объяснили, зачем роССия обстреливает ЗАЭС

2022-11-22 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В НАТО похвалили ВСУ и сказали, в чем их преимущество над роССиянами

2022-11-23 22:00

Санду об отключении электроэнергии: Россия погрузила Молдову во тьму

2022-11-23 21:30

Ракетный удар рф 23 ноября: погибли 6 украинцев, 36 ранены - полиция

2022-11-23 21:00

Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

2022-11-23 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В НАТО похвалили ВСУ и сказали, в чем их преимущество над роССиянами 2022-11-23 22:00
Санду об отключении электроэнергии: Россия погрузила Молдову во тьму 2022-11-23 21:30
Ракетный удар рф 23 ноября: погибли 6 украинцев, 36 ранены - полиция 2022-11-23 21:00
Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма 2022-11-23 20:30