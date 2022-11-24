ВОЙНА В Украине Данилов сделал заявление о переговорах с рф

2022-11-24 16:30

 

Секретарь СНБО заявил, что "со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины"

Войска РФ 23 ноября в очередной раз нанесла массовые ракетные удары по Украине. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, после такого террора не может идти речь о мирных переговорах с Россией.

"Диктируем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши Шахеды. Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание - уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины!", - отметил он.

Напомним, вчера оккупанты нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины, среди них - Львовская, Винницкая области, Киевщина, Днепропетровщина и другие области.

Как сообщалось, на Киевщине при ракетном обстреле пострадали более 20 человек.

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