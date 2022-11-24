ВОЙНА В Украине США выделят Украине 400 миллионов долларов военной помощи

2022-11-24 17:00

Президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый Дом.

"Я поручаю государственному секретарю направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки к оказанию помощи Украине", - написал Байден.

Сообщается, что дополнительные 400 миллионов долларов будут включать вооружения, боеприпасы и ПВО из американских запасов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет финансовой поддержки бюджета в размере 4,5 млрд долларов.

Также ранее мы писали, что Европейская комиссия 22 ноября предоставляет правительству Украины еще 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.