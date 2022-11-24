ВОЙНА В Украине Заправки в Украине готовятся к полному блекауту: как будут работать и что случится с ценами

2022-11-24 19:00

Автозаправочные станции в Украине планируют свою работу с учетом риска блекаута. АЗС закупают дизель-генераторы, а некоторые – и терминалы Starlink. При этом расходы на дополнительное оборудование могут повлиять на цены для водителей.

Об этом рассказал СЕО группы компаний, которая владеет крупной сетью заправок, Василь Даниляк в интервью "НВ". Сейчас в этой сети работает 400 станций.

"270 заправок – с дизель-генераторами, докупаем еще 105. Таким образом, к концу года во всех регионах уже на 375 АЗК будут генераторы... Конечно, это отразится на стоимости [топлива]. У нас есть разные генераторы – 50 кВт и 100 кВт – они достаточно много потребляют", – отметил бизнесмен.

Насколько именно вырастет цена бензина, он не сообщил. По расчетам Даниляка, если объемы продаж останутся высокими, то топливо подорожает несущественно.

"Будет зависеть [от того], сколько заправка будет продавать, будут ли ездить люди. Будет хорошая реализация – это не сильно повлияет на цену. Другое дело, если маленькая. Объект все равно должен работать. Еще старлинки нужно будет обеспечивать", – рассказал Даниляк.

По его словам, в сети уже работают 30 терминалов Starlink, пока что в основном на деоккупированных территориях, где постоянно нет связи. Однако закупки оборудования еще продолжаются.

Также он уточнил, что наличие генераторов на АЗС позволит украинцам не только заправляться в этих точках, но также заряжать гаджеты и получать горячую еду. "Конечно у нас нет душей, но зарядить телефон, позвонить близким, заправиться, купить поесть – это можно будет сделать", – отметил Даниляк.