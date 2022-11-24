ВОЙНА В Украине Что будет с тарифами на свет: украинцам рассказали, чего ожидать

2022-11-24 19:30

 

Тарифы на электроэнергию для населения меняться не будут. Любые же сообщения об их повышении являются спекуляцией и частью информационных атак России.

Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании YASNO. Там отметили, что согласно соответствующем постановлению Кабмина, до 31 марта 2023 года для бытовых потребителей тарифы на электроэнергию установлены на уровне:

  • 1,44 грн/кВтч за весь потребленный объем до 250 кВтч в месяц;
  • 1,68 грн/кВтч при потреблении свыше 250 кВтч.

"Распространение информации об изменении тарифа на электроэнергию для населения является сознательным фейком и частью информационных атак врага. Цены для населения остаются неизменными", – говорится в сообщении.

О том, что тарифы не будут меняться, ранее рассказал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При чем, подчеркнул он, на прежнем уровне они останутся не только для электроэнергии, но и всей "коомуналки".

В то же время только с 1 по 21 ноября в Украину были ввезены 136 тыс. генераторов общей стоимостью около 88 млн долларов. При этом по действующей с 9 ноября таможенной льготе уже ввезены 32 тыс. генераторов на сумму 5,2 млн долларов.

Чаще всего в Украину ввозят бензиновые генераторы мощностью не более 7,5 кВА. А кроме того:

  • бензиновые генераторы мощностью от 7,5 до 375 кВА – 5% от общего количества;
  • дизельные/полудизельные генераторы мощностью до 7,5 кВА – 3,3%.
subscriber subscriber

Еще по теме

"Если роССия развалится, наше место будет под ее обломками" — Лукашенко

2022-11-24 20:00

фото Что делать, если пропало отопление - полезные советы для выживания в зимних условиях

2022-11-24 12:28

Атомные станции Украины заработают к вечеру 24 ноября - Министр энергетики Герман Галущенко

2022-11-24 11:34

Санду об отключении электроэнергии: Россия погрузила Молдову во тьму

2022-11-23 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Если роССия развалится, наше место будет под ее обломками" — Лукашенко

2022-11-24 20:00

Что будет с тарифами на свет: украинцам рассказали, чего ожидать

2022-11-24 19:30

Заправки в Украине готовятся к полному блекауту: как будут работать и что случится с ценами

2022-11-24 19:00

Залужный: От бессилия роССияне воюют с больницами, мирным населением и младенцами

2022-11-24 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Если роССия развалится, наше место будет под ее обломками" — Лукашенко 2022-11-24 20:00
Что будет с тарифами на свет: украинцам рассказали, чего ожидать 2022-11-24 19:30
Заправки в Украине готовятся к полному блекауту: как будут работать и что случится с ценами 2022-11-24 19:00
Залужный: От бессилия роССияне воюют с больницами, мирным населением и младенцами 2022-11-24 18:30