ВОЙНА В Украине ВСУ ликвидировали за сутки 560 оккупантов и уничтожили четыре ББМ: данные Генштаба

2022-11-26 11:00

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 86710 человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

Только за прошедшие сутки, 25 ноября, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 560 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток было уничтожено 2 танка, 4 боевые бронированные машины и 1 артиллерийскую систему путинской армии. Общие потери врага составляют 2901 танков, 5848 ББМ и 1896 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 395 единиц реактивных систем залпового огня и 209 систем противовоздушной обороны.

Украинские военнослужащие сбили за 25 ноября один беспилотник оперативно-тактического уровня. Общие потери террористов увеличились до 278 самолетов, 261 вертолетов и 1554 БПЛА.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили с начала войны с РФ уже 531 крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 16 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 4406 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 163 – специальной техники.

Напомним, власти страны-агрессора России ожидают к весне 2023 года потерю 100 тысяч мобилизованных на войне в Украине. Погибших солдат планируют заменить срочниками.

Ранее для российского диктатора Владимира Путина устроили постановочную "встречу с матерями" российских оккупантов. В ходе "общения" с россиянками диктатор отметился циничным заявлением о том, что "разделяет боль" жен и матерей тех, кого он отправил насмерть ради собственных амбиций.

По данным исследовательской группы по вопросам войны Oryx, с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины армия РФ потеряла по меньшей мере 8044 единиц техники. Военные машины и вооружение оккупантов были уничтожены, повреждены или захвачены украинскими воинами.