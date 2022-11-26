ВОЙНА В Украине Свитан: оккупанты укрепляют Мелитополь, он является ключом в Крым

2022-11-26 20:00

 

Полковник в отставке, военный эксперт Роман Свитан рассказал о том, что военные страны-агрессора РФ сейчас активно укрепляют Мелитополь в Запорожской области. Оккупанты делают это, так как понимают, что через этот город проходит дорога на Крым.

"Они укрепляют Мелитополь, понимая, что именно Мелитополь является ключом в Крым. В какой бы точке мы не вышли на Азовское море, нам все равно придется, если в Крым, идти в сторону Мелитополя", – сказал он.

Свитан также подчеркнул, что сроки выхода Вооруженных сил Украины на административную границу с Крымом зависят от темпов поставок оружия и боеприпасов для нашей армии. 

"Если увеличат раза в два, как обещают, поставки боеприпасов и вооружения по новым номенклатурам, то, в принципе, мы до нового года можем выйти уже и заходить в Крым: Армянск, Чонгар и Арабатская Стрелка. Мы можем там работать уже до конца этого года, в декабре", – считает эксперт. 

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