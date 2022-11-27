ВОЙНА В Украине Один день войны в Украине равен месяцу в Афганистане – NYT

2022-11-27 14:00

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские военные совершают тысячи выстрелов из артиллерии в день. При этом в Афганистане силы НАТО выпускали по 300 снарядов в сутки.

Как пишет The New York Times, представители НАТО заявляют, что количество используемой артиллерии в Украине ошеломляет.

Отмечается, что Афганистане силы Североатлантического альянса могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не беспокоиться по поводу противовоздушной обороны. Однако Украина может производить тысячи выстрелов в день и продолжает отчаянно нуждаться в комплексов ПВО для защиты от ракет и беспилотников иранского производства, которые запускает РФ.

"День в Украине – это месяц или больше в Афганистане", – подчеркнула эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд.

Издание также приводит слова высокопоставленного чиновника НАТО, который заявил, что прошлым летом на Донбассе украинские защитники ежедневно совершали от 6 до 7 тысяч артиллерийских выстрелов. При этом россияне совершали от 40 до 50 тысяч выстрелов в день.

Для сравнения, Соединенные Штаты Америки производят только 15 тысяч снарядов каждый месяц.

Война в Украине: ситуация на передовой

Спикер восточной группировки Сергей Череватый заявил, что неблагоприятные погодные условия могут значительно повлиять на ситуацию на фронте. Особенно сложно оккупантам будет на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В то же время аналитик Defense Express Сергей Згурец напомнил, что удары российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины никоим образом не влияют на линию фронта. Эксперт подчеркнул, что страна-оккупант не сможет сломить сопротивление украинцев ударами по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, во время освобождения Змеиного воины ВСУ воспользовались хитроумным трюком. Они установили САУ Caesar французского производства на баржи, которые курсировали в пределах десяти километров от берега. Благодаря этому бойцы смогли обстреливать позиции оккупантов на острове.