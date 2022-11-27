ВОЙНА В Украине Фейгин прокомментировал внезапную смерть главы МИД Беларуси

2022-11-27 13:00

Российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин считает факт внезапной смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея странным. Он не исключил, что тот мог умереть не своей смертью.

Как Фейгин рассказал "24 каналу", Макей был коммуникатором между Беларусью и странами Запада. Кроме того, Лукашенко ему очень доверял.

"Сегодня утром я комментировал информацию о том, что Лукашенко грозит смерть за его несговорчивость. И тут вместо него умирает Макей. Опять будут говорить, что мы тут на ходу выдумываем. Мы ничего не придумываем, но это как-то странно. Это как на войне умереть от насморка – очень странно", – пояснил он.

По словам оппозиционера, Макей ездил в Европу и пытался быть каким-то буфером между режимом Лукашенко и Западом. Кроме того, он пытался договориться о каких-то особых условиях для белорусского правителя.

"Я так понимаю, что Лукашенко ему очень доверял, потому что он занимался очень конфиденциальными и чувствительными темами", – подчеркнул Фейгин.

Фейгин также не исключил, что Макей мог умереть не своей смертью.

"Вероятно, он был определенным коммуникатором, который действительно высказывал интересный сценарий для Лукашенко под условиями Запада относительно неучастия в операции с севера в отношении Украины. Могло ли такое быть? Я этого не исключаю. Означает ли это, что Москва была заинтересована в устранении такого доверенного лица Лукашенко, чтобы он просто исчез? Знаете, мы всякое видели, ничему не удивимся", – добавил оппозиционер.

По мнению юриста, это вполне возможно на фоне распространения слухов о шатком положении Лукашенко, на которого давит Кремль, чтобы заставить его вступить в войну против Украины. Белорусский диктатор пока всячески уклоняется от этого шага, и в Кремле этим недовольны.

В этой связи Фейгин не исключил, что глава белорусского МИДа Макей мог стать российской мишенью. Чиновника могли отравить химическими веществами, к чему Россия прибегала и раньше. Однако причину смерти Макея должны установить по результатам проведения экспертизы.

"Если он действительно был отравлен или облучен, наверное, белорусская сторона должна об этом знать. Сообщит ли она об этом нам – другой вопрос. Но для самого Лукашенко это может быть сигналом: "Смотри, дружище. У нас здесь некоторые люди долго не живут". Допустить такое я могу", – резюмировал Фейгин.

Смерть Макея: что известно

26 ноября 2022 года умер глава МИД Беларуси Владимир Макей. Ему было 64 года.

Политолог Андрей Пионтковский отметил, что смерть Макея выглядит очень подозрительно. Он считает, что устранение Макея-это акция Москвы, поскольку Кремль всегда обвинял его за многовекторность Лукашенко.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предполагает, что смерть Макея могла стать сигналом Лукашенко, и его могли отравить. В то же время белорусские СМИ назвали вероятной причиной смерти чиновника инфаркт.