ВОЙНА В Украине Количество отключений света может возрасти: Зеленский обратился к нации

2022-11-27 15:00

 

В Киеве и 14 областях Украины ограничено электроснабжение из-за российских ударов, а количество отключений света может увеличиться.

Об этом в своем обращении к нации заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, за текущие сутки энергетики продолжили восстановление системы: больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Однако этого пока недостаточно, чтобы поставки электроэнергии были стабильными.

"Если вечером потребление возрастет, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, насколько важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", - заявил Зеленский. Он отметил, что ограничения действуют для более 100 тысяч абонентов в каждом из регионов.

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