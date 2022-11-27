Количество отключений света может возрасти: Зеленский обратился к нации

В Киеве и 14 областях Украины ограничено электроснабжение из-за российских ударов, а количество отключений света может увеличиться.
Об этом в своем обращении к нации заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, за текущие сутки энергетики продолжили восстановление системы: больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Однако этого пока недостаточно, чтобы поставки электроэнергии были стабильными.
"Если вечером потребление возрастет, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, насколько важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", - заявил Зеленский. Он отметил, что ограничения действуют для более 100 тысяч абонентов в каждом из регионов.