ВОЙНА В Украине Арахамия предупредил о новом масштабном обстреле Украины: когда это произойдет и как подготовиться

2022-11-27 18:00

 

Украинцев призывают подготовиться к новому блэкауту.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что российские террористы готовят новый масштабный ракетный обстрел Украины. Это может произойти на следующей неделе.

Об этом он сказал 26 ноября в эфире телемарафона.

В "Слуге народа" предупредили о новых ракетных обстрелах Украины, которые могут произойти на следующей неделе.

"Нужно заранее заготовить в сухом виде продукты на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты", — сказал Арахамия.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. Только 23 ноября оккупанты выпустили по нашему государству ориентировочно 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Оккупанты хотят во время морозов оставить украинцев без электричества и тепла, чтобы заставить ВСУ капитулировать.

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