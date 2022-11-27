ВОЙНА В Украине ВСУ ударили по скоплению оккупантов на Запорожье

2022-11-27 10:00

Подтверждено огневое поражение районов сосредоточения живой силы противника в районе Мелитополя.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Маринка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 27 ноября.

Враг нанес два ракетных удара по гражданским объектам города Днепри произвел 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам, в частности города Херсона.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, вражеские подразделения выполняют задачи по прикрытию участка российско-украинской границы и ведению демонстрационных и провокационных действий.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Чугуновка, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки и Амбарно Харьковской области.

На Купянском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. На Лиманском направлении - ведет оборону. Россияне стреляли из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Невское Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области. В районе населенного пункта Стельмаховка российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Андреевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плавни на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник задействовал минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию для поражения населенных пунктов Республиканец, Приднепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типови два склада боеприпасов.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили о больших потерях врага на Луганщине. Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги - телами мертвых захватчиков.