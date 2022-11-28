ВОЙНА В Украине В НАТО отметили невероятную изобретательность и стойкость украинских военных

2022-11-28 13:32

Украинские военные проявляют изобретательность в использовании имеющегося оружия. Об этом сообщает NYT, рассказывая интересный эпизод освобождения острова Змеиный, когда ВСУ отбуксировали на барже САУ CAESAR, чтобы уменьшить расстояние.

Отмечается, что от суши до острова, где находились оккупанты, около 50 км, в то время, как дальность CAESAR лишь 40.

"Для обстрела русских позиций на Змеином украинцы поставили CAESAR с дальностью действия 40 километров на баржи и отбуксировали их на 10 километров, чтобы поразить остров, который находился в 50 километрах, что удивило французов", - говорится в материале издания.

New York Times также отмечает, что среди военных НАТО украинскую армию иногда называют "Армией МакГайвера" - в честь героя старого телесериала, который был крайне изобретательным и импровизировал со всем, что попадалось под руку.

Напомним, остров Змеиный в Черном море оккупировали российские войска с первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину. 30 июня 2022 года его освободили, а россияне назвали свой уход "жестом доброй воли". Позже сообщалось, что на острове установили украинский флаг и наводят порядок после длительного "хозяйствования" россиян.