ВОЙНА В Украине Чому окупанти перекинули військові командні пункти до Генічеська

2022-11-28 15:37

Окупанти після відступу з Херсона зробили азовське портове місто Генічеськ "тимчасовою столицею" окупованого регіону і, ймовірно, передислокують військові командні пункти. Про це повідомляє Міноборони Британії.

"Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російського командування, яке укріплює свою оборону на півдні України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у британській розвідці, Генічеськ добре розташований для координації дій проти потенційних загроз як з боку Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для отримання підкріплень із Криму.

"Насамперед він розташований поза зоною досяжності українських артилерійських систем, які завдали значної шкоди російським польовим командним пунктам", - заявили в Міноборони Британії.