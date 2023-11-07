ВОЙНА В Украине На оккупированной Херсонщине роССияне минируют критическую инфраструктуру, - ГУР

2023-11-07 16:05

В разведке говорят, что это указывает на намерение оккупантов уничтожить важные объекты, когда придется отступать.

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики минируют критическую инфраструктуру.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, оккупанты закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.

"Соответствующие действия оккупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать", - объясняют в ГУР.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают продвигаться в частности на Левобережье Херсонской области. Сообщается, что украинские военные продолжают удерживать свои позиции в одной части Кринок (30 км к востоку от Херсона), несмотря на попытки оккупационных войск России оттеснить их с восточного берега реки Днепр, и расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона). Ранее аналитики ISW отмечали, что украинские войска незначительно продвинулись на юго-западном углу фермы по производству солнечных панелей вблизи Подстепного.

По словам военного обозревателя, бывшего спикера Генштаба ВСУ, полковника запаса Владислава Селезнева, россиянам есть от чего нервничать. Украинские военнослужащие держат под контролем по меньшей мере три плацдарма на Левобережье Херсонской области. Россияне вынуждены снимать подразделения с других участков фронта и усиливать свою группировку на левом берегу Днепра.