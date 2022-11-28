ВСУ отправили в ад еще около 590 оккупантов: в Генштабе раскрыли новые потери рф
2022-11-28 16:30
За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отправили в ад еще около 590 оккупантов. Потери РФ продолжают расти.
Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, за сутки защитники Украины "минуснули" не только живую силу врага, но и немало техники.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 87900 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 2908 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5861 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1899 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+0),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) ед,
- специальная техника - 163 (+0).