ВОЙНА В Украине ВСУ отправили в ад еще около 590 оккупантов: в Генштабе раскрыли новые потери рф

2022-11-28 16:30

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отправили в ад еще около 590 оккупантов. Потери РФ продолжают расти.

Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, за сутки защитники Украины "минуснули" не только живую силу врага, но и немало техники.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили: