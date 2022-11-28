ВОЙНА В Украине ВСУ отправили в ад еще около 590 оккупантов: в Генштабе раскрыли новые потери рф

2022-11-28 16:30

 

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отправили в ад еще около 590 оккупантов. Потери РФ продолжают расти. 

Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, за сутки защитники Украины "минуснули" не только живую силу врага, но и немало техники.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили: 

  • личного состава - около 87900 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 2908 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5861 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1899 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+0),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

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2-3 часа дважды в сутки: В ДТЕК рассказали, как планируют давать электроэнергию в Киеве 2022-11-28 17:30
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ВСУ отправили в ад еще около 590 оккупантов: в Генштабе раскрыли новые потери рф 2022-11-28 16:30