ВОЙНА В Украине В ГУР рассказали, насколько опасна Беларусь для Украины

2022-11-28 17:00

 

Информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально, отмечают в Главном управлении разведки.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил, опасен ли Александр Лукашенко для Украины.

Информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально, отметил Юсов, указав, что такие фейки выгодны для России: так страна-агрессор пытается испугать украинцев.

"Информационно-психологические специальные операции очень часто преследуют одновременно несколько целей. И в данном случае мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, опрокинуть силы из других направлений. Ну и также объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрыло, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого момента не был", - сказал Андрей Юсов.

Представитель ГУР отметил, что сейчас очень важно не вестись на подобного рода провокации.

"Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть, и Лукашенко помогает путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и вовлечение Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем", - добавил Юсов. 

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