ВОЙНА В Украине В Молдове сегодня дефицит электроэнергии вырос до 74% - цена на свет взлетела

2022-11-29 11:33

В Молдове во вторник, 29 ноября, ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, сообщает NewsMaker.

По его словам, по непонятным причинам цена на электроэнергию на европейском рынке выросла на 30-40%. В связи с этим, молдавская компания Energocom не смогла закупить необходимый объем.

"Произошел непонятный феномен. На европейских рынках, в частности в Румынии, существенно выросли цены на электроэнергию. Почти на 30-40%. Компания Energocom пыталась купить электроэнергию по более низкой цене, но не смогла закупить электроэнергию на весь день", - отметил министр.

В связи с этим, Moldelectrica пригласила аварийную электроэнергию у румынского оператора Transelectrica. Поскольку стоимость такой электроэнергии высока, Спину призвал граждан продолжать экономить электричество.

"Чем больше мы сэкономим, тем меньше аварийной энергии получим из Румынии. Мы узнаем цену. До сих пор было 200-300 евро за МВт-час, в зависимости от того, когда был заключен контракт", - звявил Спину.