ВОЙНА В Украине В США рассказали, как помогают Украине противостоять массированным атакам

2022-11-29 19:00

Путин пытается поставить украинский народ на колени, потому что не может поставить на колени ВСУ, заявил Кирби.

В Белом доме рассказали, как Соединенные Штаты Америки помогают Украине противостоять массированным обстрелам критической инфраструктуры.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга ответил на вопрос о том, что конкретно США делают вместе со своими партнерами и союзниками.

По его словам, Путин уже использовал в качестве оружия еду и страх, а теперь использует приближающиеся холода.

"Когда вы посмотрите, во что он попал, это почти вся гражданская инфраструктура. И в значительной степени, как вы указали, это энергия, вода, это вид ресурсов, которые нужны людям, когда они готовятся к тому, что, несомненно, будет холодной зимой", - сказал Кирби.

Штаты намерены продолжать обеспечивать Вооруженные силы Украины оружием и обучением, в которых они нуждаются, чтобы добиться успеха на поле боя.

"И они были очень успешными в последние несколько недель", - подчеркнул Кирби.

Кроме того, США работают с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы получить запасные части и оборудование, необходимые для восстановления и запуска поврежденных объектов.

"Но это подло. Это абсолютно отвратительно, что он делает в эти последние несколько недель. Не то чтобы он не был презренным раньше, но вы - вы как раз попали в точку, что эти цели в основном гражданские. Это попытка поставить украинский народ на колени, потому что он не может поставить на колени украинские вооруженные силы", - подчеркнул Кирби.

Массированные обстрелы Украины

Сегодня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский президент Владимир Путин хочет использовать зиму как оружие в войне против Украины.

В последние месяцы российская армия неоднократно наносила массированные удары по территории Украины.

В результате атак по критической инфраструктуре в стране начали применять аварийные отключения электроэнергии.

После обстрела 23 ноября в Министерстве энергетики заявили, что страна пережила блэкаут.

В конце прошлой недели президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что россияне готовят новые удары по Украине.