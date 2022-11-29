ВОЙНА В Украине Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины: что в него войдет

2022-11-29 18:00

 

Швеция передаст Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи. Он обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие.

Об этом заявил МИД Швеции Тобиас Биллстрем во время брифинга в Киеве.

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи - наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформа, панцирники и 270 млн евро. Это такой пакет", - отметил он, добавив, что "это на 100 млн больше, чем все предыдущие. Это - прорыв, совсем другая степень поддержки".

По словам Биллстрема, финансы, которые Швеция предоставляет Украине, позволят найти больше нужного ей на международном рынке.

Нпомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Швеция передаст Киеву пакет помощи, который будет самым большим за все время. Отдельно будет предоставлена гуманитарная помощь для нужд Украины.

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