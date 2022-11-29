ВОЙНА В Украине ВСУ продвигаются к Сватово и Кременной - Гайдай

2022-11-29 16:30

 

Ситуация на линии фронта достаточно тяжелая, все деоккупированные деревни до сих пор еще обстреливаются.

Украинские военные постепенно продвигаются в сторону Сватово и Кременной в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что бои на Луганщине продолжаются практически непрерывно.

"Ситуация на линии фронта достаточно тяжелая, все деоккупированные деревни до сих пор еще обстреливаются. Бои продолжаются постоянно, круглосуточно. Все равно ВСУ понемногу продвигаются, четко держат линию обороны и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться уже дальше, в сторону Сватово и Кременной", - заявил Гайдай.

Ранее он сообщал, что погода не способствует быстрому продвижению ВСУ на Луганщине.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.

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