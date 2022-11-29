ВОЙНА В Украине рф сосредоточила в Черном море более 10 кораблей и ракетоноситель - ОВА

2022-11-29 21:30

 

Среди 12 российских кораблей в Черном море - один ракетоноситель, а также три больших десантных корабля.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 29 ноября сообщил, что в Черном море зафиксировано до 12 российских военных кораблей и катеров, в том числе один ракетоноситель с восемью ракетами Калибр на борту.

"В Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота Российской Федерации - 12 кораблей. Среди них - один ракетоноситель, это восемь Калибров. А также три больших десантных корабля", - отметил он.

Братчук призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, в ISW предупредили о новых ракетных ударах по Украине в ближайшее время.

Как сообщалось, впервые за несколько дней на боевом дежурстве в Черном море появился ракетоноситель.

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