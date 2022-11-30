ВОЙНА В Украине Усиление армии: в Украину прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU

2022-11-30 19:30

 

В Украину прибыли анонсированные ранее Францией реактивные системы залпового огня LRU. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

«Четвертый брат Long Hand Family (обычно так называют дальнобойные системы) LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона», – написал министр.

Резников поблагодарил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, французское правительство и народ.

20 ноября Лекорню сообщил, что страна передала украинским силам две батареи ЗРК Crotale и две РСЗО LRU.

Также в начале ноября глава Минобороны Франции анонсировал передачу Украине шести САУ Caesar.

Отметим, это техника, которую президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать Украине в рамках военной помощи.

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