Усиление армии: в Украину прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU

В Украину прибыли анонсированные ранее Францией реактивные системы залпового огня LRU. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
«Четвертый брат Long Hand Family (обычно так называют дальнобойные системы) LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона», – написал министр.
Резников поблагодарил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, французское правительство и народ.
20 ноября Лекорню сообщил, что страна передала украинским силам две батареи ЗРК Crotale и две РСЗО LRU.
Также в начале ноября глава Минобороны Франции анонсировал передачу Украине шести САУ Caesar.
Отметим, это техника, которую президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать Украине в рамках военной помощи.