ВОЙНА В Украине Генераторы и технологии: Германия и Италия передадут помощь Украине

2022-11-30 20:30

Германия и Италия окажут помощь Украине в восстановлении энергетических объектов, поврежденых в результате российских ракетных атак. Правительство ФРГ передаст 350 генераторов и 56 млн евро на ремонт энергосистемы, а Италия поставит «необходимые технологии для поддержания работоспособности электросетей».

«В настоящее время федеральное правительство предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры в размере примерно 56 миллионов евро, а также Германия предоставляет более 350 генераторов», — говорится в сообщении правительства ФРГ.

Этот пакет помощи обсудили в телефонном режиме канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме этого, они говорили о политической, военной и гуманитарной ситуации в украинском государстве. Шольц заметил, что это краткосрочная помощь. Также он заявил о поддержке и дальнейшей помощи в противовоздушной обороне.

Кроме того, намерение помочь в Украине в возобновлении работы электросетей подтвердила и Италия, сообщает УНН.

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, Италия внесет свой вклад в поддержку украинской электроэнергетики, которая понесла серьезный ущерб в результате российских ракетных обстрелов.

Так, итальянские энергетические компании «поставят необходимые технологии для поддержания работоспособности электросетей».