ВОЙНА В Украине В Украине с 1 декабря повысили пенсии: кто получит доплату

2022-12-01 19:30

 

Пенсионный фонд Украины с 1 декабря 2022 провел плановые перерасчеты пенсий. Перерасчеты производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров.

По данным Пенсионного фонда, для пересчета есть три основания.

В связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: с 2027 года до 2093 гривен (закон о госбюджете).

Это основание для пересчета размеров минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума.

Размер повышения у каждого пенсионера определяется индивидуально и зависит от того, есть ли в пенсионной выплате составляющие, размер которых базируется на прожиточном минимуме.

"Как правило, такой перерасчет касается большого количества пенсионеров, однако средний размер повышения недостаточно большой", - говорится в сообщении ПФУ.

В связи с установлением минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно) в возрасте до 70 лет, получающих "страховые" пенсии, на уровне 2500 гривен или пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 грн.

Тем, кто имеет меньшую продолжительность страхового стажа, доплата устанавливается к размеру, пропорциональному имеющемуся у них страховому стажу.

Эта доплата учитывается при последующих перерасчетах.

Тем, кто получает "страховую" пенсию, имеет полный страховой стаж и продолжает работать, доплата до 2 500 гривен или до размера, определенного пропорционально стажу, устанавливается с даты увольнения с работы.

В связи с изменением показателя средней заработной платы, применяемого при расчете пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.

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