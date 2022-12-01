ВОЙНА В Украине В ДТЭК рассказали, есть ли шансы у роССии погрузить Украину в темноту: "Ни одна энергосистема не испытывала такого"

2022-12-01 21:30

Энергетики используют креативность, чтобы восстановить электричество.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что ни одна энергосистема в мире не подвергалась таким массированным обстрелам, как украинская. Однако он считает, что у России нет шансов погрузить Украину в темноту.

Об этом он сказал во время своего выступления на Киевском форуме безопасности, пишет "РБК-Украина".

Тимченко подчеркнул, что ни одна энергосистема в мире еще не подвергалась таким массированным ракетным ударам, как украинская. Однако, по его мнению, у россиян нет шансов оставить Украину без электричества.

"Мы более чем уверены, особенно после атаки, которая была на прошлой неделе, что у России нет шансов на то, чтобы погрузить Украину во тьму", — сказал он.

Он добавил, что в некоторых областях после обстрелов электричество удалось восстановить через несколько часов, в других — через несколько дней.

"Мы знаем как справляться с этими сложными ситуациями. Пользуемся своей технической креативностью, чтобы соединять разные части энергосистемы", — подытожил глава ДТЭК.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры

С 10 октября Россия массово обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. Только 23 ноября оккупанты выпустили по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия запускает ракеты по Украине с 40 аэродромов. Чтобы ракетные удары прекратились, Украине тоже необходимо иметь дальнобойное оружие.