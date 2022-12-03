ВОЙНА В Украине ПФУ разъяснил, кому назначается субсидия на коммуналку и на кого рассчитывается

2022-12-03 22:00

Пенсионный фонд Украины разъяснил, кому назначается жилищная субсидия и на кого она рассчитывается.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Так, право на получение жилищной субсидии имеют жители домохозяйств, проживающих в жилых помещениях (домах) и не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги.

При этом за назначением жилищной субсидии может обратиться кто-либо из членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), на которое оформляется жилищная субсидия.

В частности, за назначением жилищной субсидии могут обратиться лица:

не зарегистрированные в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем, к примеру, на основании договора найма (аренды) жилья;

не зарегистрированные в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, в случае если они являются внутренне перемещенными лицами.

В том случае, если лицо не зарегистрировано в жилом помещении (доме), но фактически в нем проживает, состав домохозяйства декларируется заявителем при обращении по назначению жилищной субсидии с добавлением к заявлению соответствующих документов, подтверждающих проживание по фактическому адресу домохозяйства.

В ПФУ также отметили, что жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства и не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту его фактического проживания.