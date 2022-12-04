ВОЙНА В Украине Зеленский недоволен согласованной в ЕС максимальной ценой на нефть из роССии

2022-12-04 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Сейчас в мире завершилась, к сожалению, без серьезных решений, дискуссия насчет ограничения экспортной цены российской нефти, об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении.

"Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста. Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизации энергорынка. А мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что это только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты.

"Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть - 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других, других террористических режимов и организаций", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений.

Ранее сообщалось, что 30 ноября в российском Приморске нефть отгружали по $48 за баррель.

Ограничения цен на нефть из РФ - что стоит знать

3 декабря, Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов за баррель.

Как указано в официальном заявлении на сайте Европейской совета, уровень ограничения был установлен в тесном сотрудничестве с Price Cap Coalition, он начнет применяться с 5 декабря 2022 года.

Решением, в частности, предусмотрен переходный период длительностью в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть происхождением из России, приобретенную и загруженную до 5 декабря 2022 года и разгруженную в порту назначения до 19 декабря.

Соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время будут обнародованы в Официальном журнале ЕС.