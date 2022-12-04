ВОЙНА В Украине Украинцам рассказали, кому и когда нужно проверять авто с 2023 года

2022-12-04 17:00

Украинцам рассказали, кому и когда нужно проверять авто с 2023 года.

Об этом пишет Центр Авто.

Так, правительство возвращает обязательный техосмотр для автовладельцев, отмененный еще в 2011 году. Это является одним из условий вступления Украины в ЕС.

Как отмечается, Министерством инфраструктуры Украины планирует вернуть техосмотр с помощью Проекта Закона "О внесении изменений в ряд законодательных актов Украины по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств".

В частности, проходить техосмотр, независимо от того, когда был зарегистрирован автомобиль, должны:

транспортные средства, которые в течение 10 дней после того как их перерегистрировали на имя нового владельца;

машины, попавшие в ДТП, и при этом повреждения получили элементы, от которых зависит безопасность передвижения (подвеска, рулевой механизм, тормоза), либо был сильно деформирован кузов;

авто, на которых были обнаружены существенные неполадки во время вождения.

При этом легковые автомобили (могут перевозить до 9 пассажиров) должны пройти технический осмотр не позднее чем через 4 года после даты первой регистрации, а после этого - каждые 2 года. В том случае, если автомобиль используется для коммерческих перевозок (например, в службе такси), техосмотр нужно проходить ежегодно.

А вот от обязательного технического осмотра освобождаются транспортные средства, которые раньше должны были проверяться:

скорость передвижения которых не превышает 25 км/ч;

средства используются на дорогах общего использования;

авто обладают двигателем объемом менее 125 см или электродвигателем, мощность которого не превышает 4 кВт.

К тому же законопроект исключает прохождение техосмотра ряда транспортных средств.

К ним относятся:

автомобили, которые попадали в серьезные дорожно-транспортные происшествия. Это, в основном, машины с серьезными повреждениями. Наличие таких повреждений будут выявлять и анализировать эксперты.

авто, не соответствующие действующему стандарту Евро-4, а также машины, возраст которых превышает 15 лет, могут иметь сложности с прохождением техосмотра.

автомобили, в конструкцию которых были внесены значительные изменения.

машины, зарегистрированные за границей, или получившие прописку в Украине.

А вот пройти техосмотр авто любой категории можно в сертифицированном СТО. Специалисты будут осматривать транспортные средства и после проведения всех необходимых процедур будут выдавать сертификаты о прохождении технического осмотра. Сертифицированные центры техосмотра проходят по всем украинским городам. На данный момент на территории нашей страны действует 800 сертифицированных СТО.

В том случае, если авто не пройдет техническое освидетельствование до указанных сроков, или истечет указанный срок от даты последнего техосмотра, водитель будет оштрафован на сумму 1700 гривен (100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). При повторном нарушении ему грозит лишение водительского удостоверения.