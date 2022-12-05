ВОЙНА В Украине Разведка США считает, что из-за постоянных провалов птн может изменить цели войны в Украине

2022-12-05 08:26

Птн не ожидал, что армия эрефии в Украине столкнется с провалом. Это "открытие" может повлиять на его цели в войне. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии, пишет Reuters.

При этом она подчеркнула, что глава Кремля не намерен отказываться от долгосрочных планов по Украине.

"Возможно, птн захочет сократить свои краткосрочные военные цели, чтобы вернуться к своим планам через некоторое время", - заявила Хейнс.

Она сказала, что россия "довольно быстро" израсходовала свои военные запасы.

"Я действительно думаю, что он становится более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются военные на россии. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на данном этапе полную картину проблем. Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой", - сказала Хейнс.

Отвечая на вопрос о последствиях атак рф на энергосистему Украины и другую гражданскую инфраструктуру, Хейнс сказал, что цель москвы отчасти состояла в том, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению. В то же время, она отметила, что украинцы так же настроены на победу, хотя экономика тсраны страдает.

Отметим, роССийские захватчики не оставляют попыток прорвать позиций ВСУ на восточном фронте.