ВОЙНА В Украине В Украину за месяц ввезли 136 тысяч генераторов на сумму около 88 млн долларов

2022-12-07 12:28

В Украину в ноябре 2022 года завезли 136 тысяч разного типа генераторов.

Также стало известно, что Канада выделила для Украины еще 10 млн. долларов на генераторы.

В свою очередь Бельгия, Южная Корея, Япония, Эстония и Литва также в декабре передадут Украине генераторы.

В разрезе 136 тысяч генераторов, которые завезли уже за ноябрь, самые популярные:

  • 65% это электрогенераторы с искровым зажиганием (бензиновые) мощностью не более 7,5 кВА. Таких завезли более 88 тысяч.
  • 5% завезли мощных электрогенераторов с искровым зажиганием (бензиновые) мощностью более 7,5 кВА, но не более 375 кВА.
  • 3,3% электрогенераторов с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) мощностью не более 7,5 кВА.
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В Украину за месяц ввезли 136 тысяч генераторов на сумму около 88 млн долларов 2022-12-07 12:28
В Польше стартовала масштабная кампания по сбору денег на зимнее снаряжение для ВСУ 2022-12-07 11:35