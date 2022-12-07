ВОЙНА В Украине В Украину за месяц ввезли 136 тысяч генераторов на сумму около 88 млн долларов

2022-12-07 12:28

В Украину в ноябре 2022 года завезли 136 тысяч разного типа генераторов.

Также стало известно, что Канада выделила для Украины еще 10 млн. долларов на генераторы.

В свою очередь Бельгия, Южная Корея, Япония, Эстония и Литва также в декабре передадут Украине генераторы.

В разрезе 136 тысяч генераторов, которые завезли уже за ноябрь, самые популярные: