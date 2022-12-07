В Украину за месяц ввезли 136 тысяч генераторов на сумму около 88 млн долларов
2022-12-07 12:28
В Украину в ноябре 2022 года завезли 136 тысяч разного типа генераторов.
Также стало известно, что Канада выделила для Украины еще 10 млн. долларов на генераторы.
В свою очередь Бельгия, Южная Корея, Япония, Эстония и Литва также в декабре передадут Украине генераторы.
В разрезе 136 тысяч генераторов, которые завезли уже за ноябрь, самые популярные:
- 65% это электрогенераторы с искровым зажиганием (бензиновые) мощностью не более 7,5 кВА. Таких завезли более 88 тысяч.
- 5% завезли мощных электрогенераторов с искровым зажиганием (бензиновые) мощностью более 7,5 кВА, но не более 375 кВА.
- 3,3% электрогенераторов с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) мощностью не более 7,5 кВА.