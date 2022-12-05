ВОЙНА В Украине Какой бензин заливать в генератор, а какой нельзя ни в коем случае: список характеристик

2022-12-05 18:30

Из-за постоянных отключений света украинцы активно используют электрогенераторы. Особенно популярны бензиновые модели, так как они считаются самым доступным вариантом. Важным является выбор топлива для таких генераторов, ведь подойдет не любой бензин.

От качества топлива зависит функциональность генератора, срок эксплуатации и расходы владельца. Какой бензин лучше брать для генератора, а какой нельзя.

Каким должен быть бензин для генератора

Неэтилированный бензин . Хотя допустимо содержание этанола до 10%, рекомендуется топливо без этанола.

. Хотя допустимо содержание этанола до 10%, рекомендуется топливо без этанола. Октановое число не ниже А-92 . Наиболее приемлемым вариантом по цене будет именно 92-й бензин, если иного не указано в документации генератора. А-95 и А-98 в большинстве случаев не приносят столько плюсов, чтобы компенсировать высокую цену.

. Наиболее приемлемым вариантом по цене будет именно 92-й бензин, если иного не указано в документации генератора. А-95 и А-98 в большинстве случаев не приносят столько плюсов, чтобы компенсировать высокую цену. Наличие свинцовых добавок. Благодаря таким примесям двигатель генератора будет работать более эффективно, а на свечах не возникнет нагара.

Какое топливо нельзя использовать ни в коем случае

Запрещается использовать E85, смесь газа и масла. Также нельзя модифицировать двигатель генератора для работы на альтернативном топливе.

Нельзя использовать бензин, который хранился дольше полугода. Такое топливо теряет свои свойства, расход становится неэкономным, кроме того, могут возникнуть неполадки в двигателе. Также следует убедиться, что бензин не хранился при высоких температурах.

Топливо с низким октановым числом (менее А-92) может привести к повреждению генератора. Дело в том, что такой бензин полностью не сгорает и оставляет отложения.